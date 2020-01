Anvar Salomets: Meil on ainult üks Rail Baltic

Tellijale

Arvestades, et RBst on kõneldud, kirjutatud, selle üle diskuteeritud paarkümmend aastat, võib julgesti väita, et avalikkus teab RBd kui raudteed, mis kulgeb Tallinnast läbi Pärnu Riiga ja sealt edasi Lääne-Euroopa suunal. See markeerib juba 2011. aastal tehtud otsust, mille kohaselt on RB-nimeline raudtee määratud kulgema läbi Pärnu, mitte läbi Tartu ega Viljandi.