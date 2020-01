Johanna Roos: Ilusa emakeele varuvõti

Tellijale

Leian, et põhjus, miks inimeste emakeel tänapäeval lonkama kipub, peitub selles, et internetiavarused on tulvil vigast ja kantseliitlikku teksti. Kulutulena levivad väljendid, nagu “projekti raames sobivaks osu­tunud”, “käesolevaga teatame, et antud ...”, “olukord initsieeris”, “haridus kindlustas töökoha”. Ametnike keel muudab laused ­pikaks ja lohisevaks, peale stiilivigade esineb neis palju grammatikavigu. Laused koosnevad tarbetutest kõrvallausetest, mida ei eraldata komadega. Kui aga eri veebiallikad selliseid tekste sisaldavad ja propageerivad, ongi tulemus see, et mõni vähem kriitiline lugeja ­korjab need “toredad” väljendid üles ja hakkab enda tekstides kasutama.