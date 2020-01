Tasuta õigusabi saamise määr alanes

Eesti Õigusbüroo kaasasutaja Erki Pisuke ütles pressiteate vahendusel, et olulisem alandatud sissetuleku piirmäärast on asjaolu, et inimeste seas populaarseks ja vajalikuks osutunud teenusega saab jätkata.

“Meie kolme aasta pikkune kogemus näitab selgelt, et turu keskmine õigusabi hind käib paljudele inimestele üle jõu,” rääkis Pisuke. Lisades, et riigi toel osutatav õigusabiteenus on vähekindlustatutele tihti ainus päästerõngas, et muredest vabaneda.

Pisuke nentis, et kuigi osa seni abi saanud kliente võib sissetuleku määra alandamise tõttu abita jääda, mahub enamiku Eesti Õigusbüroo klientuuri sissetulek usutavasti langetatud piirmäära sisse. “Oluline on see, et ministeerium pikendab selle projekti kestust aasta võrra, seega saame riigi toel abistada veel tuhandeid inimesi,” ütles Pisuke.

Büroo juristid on justiitsministeeriumiga sõlmitud lepingu alusel abistanud 24 000 inimest. Kõige rohkem on abi pakutud perekonnaõigusega seoses ja napilt niisama palju lahendatud võlaõiguslikke probleeme. Samuti on paljud pöördumised olnud seotud tööõiguse, pärimisõiguse, asjaõiguse ja täitemenetlusega.