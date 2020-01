End 40 aastat süstinud mees tahab näidata, et diabeet ei välista täisväärtuslikku elu

“Teevad kõik ise ära, vajuta vaid nuppu,” näitab Aivar Haas moodsamaid insuliinisüstlaid. 40 aasta jooksul on ta näinud aga selliseidki, mis nõrganärvilisel hirmujudinaid tekitavad.

Lihula külje all elav 61aastane Aivar Haas teab kellaajast kinnipida­mise tähtsust. Ta on üsna varasest noorusest põdenud esimese tüübi diabeeti. Viimasest 40 aastast mäletab mees kahte korda, kui süstimisega ­mõne minuti hiljaks jäi. Need lõppesid koomaga, millest tänu kiirele reageerimisele õnnestus tal küll välja tulla. Nüüd, küpses eas, leidis Haas olevat õige hakata pikaaegset raske tõvega elamise kogemust jagama äsja haigestunutega, kellele tulevik tume näib.