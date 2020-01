Toomas Alatalu: Venemaale uus nägu 9. mai võidupühaks

Suurriigi peaministri isiku teadasaamine ehk sünd kolm tundi pärast eelkäija tagasiastumist raputas nii Venemaad kui muud maailma. Reageerimata jätta polnud võimalik, ent kui mujal tipnes tarkus Vladimir Putinile 2024. aastaks iraaniliku või kasahhiliku tuleviku ennustamisega (olgugi tegu oma euroopalikkust rõhutava riigi ja liidriga), siis Venemaal võeti toimunut-lubatavat 2020. aasta võtmes. Mis saab homme? Elame, näeme. Loeb ikka see, mis ­kohe käes. Nii on rõhutatudki, et peaminister Mihhail Mišustin on moskvalane (sündinud küll Moskva oblastis, ema poolt armeenia verd).