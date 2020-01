Tellijale

Kalju- ehk maakotkas on üks meie suuremaid kotkaid. Kui kõrvutada talvelgi Eestis tegutsevaid meri- ja kaljukotkast, jätab viimasena mainitu sihvakama mulje ja on veidi väiksemgi. Kaljukotkas on pikatiivaline ja pika sabaga kotkas. Alapool on tal kuldse hõnguga pruun nagu ei ühelgi teisel kotkal, pea punakaspruun, pea­lagi kollakas. Väga tõsise pilguga kaljukotkast ei kohta just sageli, sest see lind esineb arvukamalt hõreda inimasustusega paigus nagu järsakud, suured metsad ja soomassiivid.