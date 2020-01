Jaak Kännu eestvõttel toimub Pärnus esimene noorte luuleprõmm

Aega on kolm minutit. Lugeda ei tohi rohkem ega vähem. Sul peab olema karismat, su loomingut kandma sõnum. Rolli mängib nii sisu kui esitus. See on kui stand-up-teater, kus õhkkond on vaba. Kuigi silma hoiab peal žürii, hindab esinejat hüüete, sõrmenipsude ja hinnetega kuulajagi. Tegemist on luuleprõmmimise või -slämmimise ehk luule võistulugemisega.