Juhtkiri: Kui neid üldse poleks ...

Möödunud aastat silmas pidades on maa­ilma mõjukaimaks nimetatud nii Hiina Kommunistliku Partei peasekretäri Xi Jinpingi kui USA kongressi esindajatekoja esimeest Nancy Pelosit. Eesti puhul on üleriigilised väljaanded oma edetabelite tippu paigutanud näiteks ette­võtja Margus Linnamäe, dirigent Paavo Järvi ja Tallinna tehnikaülikooli rektori Jaak Aaviksoo.

Kes on mõjukas Pärnumaal? Kas meil on inimesi, kellel küllalt vara, et niite tõmmata? Jätkub meil poliitilist jõudu, mis defineeriks kogu maakonna meelsuse ja arengusuunad? Ainuvalitsejaid ei paista.