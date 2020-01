Tellijale

Reinholdi sõnutsi saadeti trükis igasse Pärnumaa omavalitsusse, kuid viga on just Pärnu linna elanikele saadetud teabelehel, kus linnavalitsuse telefoninumbri asemel on Kihnu vallavalitsuse oma. “Eks me hoiata Kihnu valda, et selline eksitus on juhtunud,” lausus Reinhold, kinnitades, et ülejäänud numbrid on õiged.