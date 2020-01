Lauri Läänemets: Nutikad lahendused annavad maal hoogu

Tellijale

Reformierakondlased on aastaid ülistanud turumajandust, kus kõigil on vabadus ja võimalus jõuda haljale oksale ning vaesus ja kehvad olud olevat enamasti inimeste enda valik. Neoliberaalid leiavad, et igaüks on oma õnne sepp, seda ääremaadelgi, ja riigi vastutus oma kodanike ees olgu minimaalne. Teisisõnu tuleb kodanikel avalike teenuste vähesus või puudumine oma taskust maksta kinni või neist suu puhtaks pühkida.