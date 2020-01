Urmas Hännile: Isepäisuse eest sulg sappa

Tellijale

“Välja heidetud sai ta sellepärast, et ta on /…/ juba päris pikka aega perearste laimanud ja meie hinnangul on ta kahjustanud sellega patsiendi-arsti vahelist suhet selles mõttes, et kui perearstide kohta levitatakse valeinfot, mis jätab mulje, et kõik Eesti perearstid peale ühe on väga rumalad, laisad, lohakad, omakasupüüdmatud, siis see ei ole õige, see ei põhine faktidel,” tõdes EPSi juhatuse liige Karmen Joller Kuku raadiousutluses. “Mina perearstina, ja mitte ainult mina, vaid väga paljud meie seltsi liikmed tajusid seda väga solvavalt ja ülekohtuselt, sest perearstid teevad oma tööd suure pühendumisega ja annavad praeguses olukorras parima, et olla inimesele olemas ja toeks.”