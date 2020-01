Galeriid: "Pärnu Fotofest 2020" kunstiralli!

“Kell on palju. Akadeemilist veerandtundi ei saa täna kellelegi anda. Aeg on raha ja raha on vähe ja fotosid hästi palju!” avas täna õhtul Pärnu Fotofesti linnagalerii juhataja Alar Raudoja. Tõepoolest – festivali peanäituse “Tajumängud V” järel ootas oma korda üheksa järgmist väljapanekut, mis kõik küsivad: mis on foto?