Luca Berti on kui tüüpiline itaallane: jumekas, tumedate lokkidega, pikka kasvu, seltsiv. Ent üllataval kombel õhkub temast Põhjamaa inimest. Ehk seetõttu, et mõni aasta tagasi kolis ta Taani, kus elab ja töötab siiani. Viimased seitse aastat on ta seigelnud Põhja- ja Baltimaades, kogudes materjali projektiks “Inimene ja loodus”. Mis tõi ta siia?