Laura Vadam: Ära loobi oma sisemist s*tta!

Kuhu on hea oma ängi ja vaenu suunata? Ikka väljapoole. Klienditeenindajasse, naabrisse ja emasse, avalikku tualetti ja teise inimese koju või töökohta. Pole minu s*tt? Küll keegi ära koristab. Sest: pärast mind tulgu või veeuputus.

Kõige tähtsam on, et mul läheks hästi. Olen ühe kommipaberi võrra kergem, määrdunud jalanõu võrra puhtam ja ühe vihapuhangu järel õnnelikum. Küll on hea!