Tantsufestivalil puhuvad uued tuuled

“Oleme seisukohal, et tantsu ei saa hinnata. Seda ei tehta ühes vormis ega sama sooritusega, sest erinevad kontekst, osalejad, taust ja kvaliteedini jõudmise protsess,” selgitas Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein, miks tänavune konkurss kannab nime “Tants on kunst!”.

Esimest korda oodatakse konkursile 15–25minutilisi noorte tantsulavastusi. “Aastal 2015 alustasime Koolitantsu Kompaniiga, mis koondab noori kõikjalt Eestist. Selgus, et neid huvitavad pikemad kavad. Paljud koolid, stuudiod ja õpilasgrupid on küsinud, kas Koolitants saaks seda pakkuda,” rääkis Bergstein. “Tantsulavastus on logistiliselt keeruline. Ehitada tuleb tantsusaal, luua valguslahendus – see on kallis ja keeruline ettevõtmine. Võtsime paar aastat hoogu. Nüüd teeme ära!” rõõmustas Bergstein.