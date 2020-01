Tellijale

Selgub, et temagi astub poodi ja ootab kassas kaupluse töötajat. Selle aja peale, kui mina maksmise lõpetan, tulebki mehe juurde üks ­naine. Ta on silmanähtavalt häiritud mehe kohalolekust, kuna mehe pilk on hägune ja kõne segane, sest klient on joobes. Naine suunab mehe poest välja ja soo­vitab tal ema juurde magama ­minna.