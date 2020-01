Reumatoloog jõuab põletikulise liigesevalu põhjuseni

Tellijale

Ajakirja Eesti Arst väitel on teada üle 120 reumaatilise hai­guse, mille üks sümptomeid on luu- ja liigesevalu.

Doktor Ratnik suhtub leebelt rahvalikku väljendisse “reuma”, kuigi see ei ole meditsiiniline termin. Algne kreekakeelne rheuma tähendab jooksmist või voolu ja iseloomustab ühest liigesest teise rändavat valu. Eesti keelde jõudis sõna 1879. aastal, mil “Kalevi­poja” eepose looja arst Friedrich Reinhold Kreutzwald andis välja tervishoiu käsiraamatu “Kodu­tohter” ja kirjeldas moodsa mõistega “reuma” rahvapärast luu­valu ehk jooksvat ehk lendavat.

Millised vaevused annavad märku, et aeg on reuma­arsti jutule minna?

Ühed on põletikulist laadi ja teised mittepõletikulised ehk degeneratiivsed liigesehaigused. Reumatoloogi ülesanne on välja selgitada, kas tegemist on põle­tikulist laadi liigesehaigusega. Ravi erineb ja näiteks esmase reumatoidartriidi korral, tuleb raviga alustada kiirelt.