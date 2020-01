Isemoodi kassitüdruk Amanda otsib oma kohta päikese all

Detsembris käis Amanda Tartus ortopeedil, et üle vaadata, mis tema elutust käpast saab. Paenurme jutu järgi see lihtsalt rippus ja paistis teda segavat. Tohtriga konsulteerides jõuti otsuseni Amanda edasise hea elukvaliteedi nimel esikäpp amputeerida.

Amanda on kass nagu iga teinegi, ta on harjunud kolmel käpal hakkama saama.

Jaanuari keskpaiku operatsioon Tartu kliinikus õnnestus. “Homme läheme Amandal niite välja võtma, tundub, et ta tunneb end suurepäraselt,” rõõmustas Paenurm ja lisas, et Amanda on valmis maailma parimasse koju minema.