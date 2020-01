Pärnus sündis uus motoklubi

„Meie tähtsaim eesmärk on noorte ja perspektiivikate võidusõitjate koolitamine,“ rääkis Vetkin. „Me ei aja taga kvantiteeti, põhirõhk on kvaliteedi tõstmine. Et saaks keskenduda personaalselt igale sõitjale, hoiame esialgu klubi liikmete arvu kümne piires. Klubi prioriteedid on supermoto ja jäärada, samuti harrastame motokrossi ja ringrajasõitu. Pärnu poistest kuuluvad praegu klubisse Alex Vetkin, Mathias Vetkin, Caspar Vetkin, Kristjan-Erich Luhaäär ja Karl Takk.