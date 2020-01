Tellijale

“Nagu te häälest aru saate, siis tunne on rõõmus. Naljakas on ka. (ohkab, K. N.) Korraks tuleb nagu äng, siis tuleb selline vabanemine,” avaldas Orupõld. Aimates, kes ta tunnustusele esitas, kuna mullu suvel küsiti tema käest imelikke küsimusi, mida tavaliselt ei pärita. Selle oli aga ta teate kuulmiseni unustanud.

Orupõllu hinnangul on tööd tehtud omajagu ja see autasu tuli lähisuhtevägivalla teema pildil hoidmise eest. “Tegelen ka ettevõtlusega, turgutan sealgi naisi ja tekitan neile võimalusi. Eks see selline teema ole, mis on põlu all olnud, ei julgeta sellega tegelda. Mulle meeldib näha tulemusi, kuidas naised vabanevad ja saavutavad ise oma vabaduse, enesekindluse,” iseloomustas Orupõld oma tööd, mis tema sõnutsi on pakkunud puhast rõõmu.