Kui keegi on meile millegi poolest vastumeelne, võib see kergesti paisuda vihkamiseks. Vihkamine muutuv vahel nii ­vastupandamatuks, et selle ajel pannakse toime nii terrori­akte kui julmi piinamisi ja hävingut. Vihkamine on mõistuse tuumarelv. Vihkamisest ajendatud metsikused on inimkonna ajaloos liigagi sagedased, meenutagem kas või stalinistliku, ­hirmu genereerimisel põhineva ideoloogia pealesurumist.