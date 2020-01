Galerii ja video: näituse avamisele vuras kaheksa päästeautot

Tellijale

Ent muretsemiseks polnud põhjust. Pärnu, Halinga, Are ja Taali kutselised ja vabatahtlikud päästjad kogunesid täna õhtul kesklinna, avamaks muuseumis väljapaneku "Pritsuvanker ja tuletõrjuja vormiriided".

Õhtu algas Eesti tuletõrjemuuseumi juhataja Ivo Pauluse loenguga, mis andis ülevaate pritsumeheameti ja tuletõrje sünniloost. "Kas siin muuseumis on iial nii palju tuletõrjujaid olnud?" alustas Paulus. "Ei oskagi öelda. Tulekahjusid pole ka siin viimastel aastatel olnud," jätkas ta. "See on kõik põlemata," avaldas heameelt muuseumi juhataja Aldur Vunk.