Tempel kutsub arutlema oma tuleviku üle

Klubi asutati 2016. aasta aprillis kahe mehe algatusel, sest Pärnus ei olnud ühtegi normaalset kohta, kus alternatiivmuusika kontserdil käia. Neli aastat hiljem on Templis esinenud Eesti ägedamad bändid. “Eklektiline olemus ja lai programmivalik on teinud sellest kohast Pärnu alternatiivmuusika Meka. Inimesed, kes siin käivad, on siirad ja head ega vasta negatiivsele Pärnu peksupealinna stereotüübile,” märgib Tölp.