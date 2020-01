Hiigelkassid käituvad nagu koerad

Tellijale

See tõug üha kogub Eestis populaarsust. Meini kassid on lausa nii levinud, et hea õnne korral võib Häädemeeste vallas Reiu ­küla mõnes metsatukas siidise ja tiheda kasuka ning suure koonuga ilveslikke neljajalgseid silmata, aga mitte ilmaski omapäi: ikka traksides, rihma otsas ja omanik Liisa Klemmeri valvsa pilgu all. Koduõuel käivad tema kassid rihmata uudistamas, aga neid ikkagi jälgitakse pidevalt. Muuseas, nad tulevad alati kutsumise ­peale tuppa tagasi. Täpselt ­nagu koerad.