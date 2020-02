Ühisgümnaasiumis lauldakse sallivuse heaks

Uudne festival toimub ühisgümnaasiumi partnerluses toimuva Erasmus+ projekti “EVA (equality, variety, acceptance) – schools in a changing world finding common values for living together in peace” (“Võrdsus, mitmekülgsus, aktsepteerimine – koolid, mis otsivad muutuvas maailmas ühiseid väärtusi rahumeelseks kooseksisteerimiseks) käigus.