Teatrijuht Velvo Väli sõnutsi on üks neist, Anton Tšehhovi “Onu Vanja”, olnud Rakvere teatri ajaloos sümboolne teos: 40 aastat tagasi seda mängides pälvis teater kogu riigis palju tähelepanu ja auhindu. Ühtlasi räägib see lugu inimestest, kes on teelahkmel, teevad kokkuvõtteid oma elust ja küsivad, milleks või kellele nad on elanud.