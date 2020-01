Tellijale

“Klubisisese võistluse järel, kus mul vabavõitluses ei olnud just kõige paremini läinud, ­mainis ema treeneritele, et mul on kahju, et ma kunagi esimeste sekka ei tule, aga leidis, et ma võitlen isegi hästi hoolimata sellest, et mul on üks silm pime. See tuli treeneritele üllatusena, sest ma ei olnud seda maininud, sest mulle on see ju üsna tavaline,” jutustas Karmen.