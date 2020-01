Lauri Mutso: 60 000 töökohta

Tellijale

Äsja saatis Eesti metsa- ja puidutööstuse liit ­enda tellitud uuringu tulemused. Uuringu koostas ärikonsultatsiooniettevõte Ernst & Young Baltic AS. Selle kohaselt pakkuvat metsandussektor Kesk-­Eestis tervelt viiendikku ja Lõuna-Eestis 15 prot­senti töökohtadest, Lääne-Eestis aga kümnendikku. Kogu riigis olevat justkui 60 000 töökohta otseselt ja kaudselt metsandusega seotud.

Võtame siia kõrvale aga hoopis statistikaameti ­arvud 2018. aasta kohta. Seal on põllu-, metsamajandus ja kalapüük ühte löödud ning nende tööhõive osatähtsus moodustab vaid kolm protsenti kõikidest tegevusaladest. Statistikaameti andmetel pakuvad need kolm tööstust kokku 21 900 ametikohta kogu riigis. Sealjuures on nende töökohtade arv kahanenud juba aastaid.