Heiko Leesment: Templi kadumisega astub Pärnu mitu sammu tagasi

Kontserdi korraldamine on märksa põhjalikum protsess kui see, mis külastajale mõne tunni jooksul nähtavaks saab. Kohal, kus see toimub, on määrav tähtsus nii kulude kui publikuarvu mõttes. Artistile on oluline, et võõrustajal oleks tehnilist võimekust ja personali. Samuti kommunikatsiooni- ja reklaamikanaleid.