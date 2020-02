Tellijale

Klient, kes on harjunud igat kaupa ostes arvestama garan­tiiajaga, peab kivist ­toote puhul leppima tagatiseta: kivi on ajatu. “Ma võin öelda, et see on 100 või 200 või 1000 aastat. Kindel on aga see, et kui ise lõhkuma ei hakka, ­püsib kivist toode veel terve igaviku,” naljatas Rääma linnaosas toimetav kiviraidur Morsk.