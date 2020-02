Negavatt ootab taas rohelisi mõtteid

Kõiki edasipääsenuid ootab 14.–15. märtsil ees Paunküla heaolukeskuses seminar, kus koolitajate ja ekspertide käe all ideed juba reaalsemaks vormuvad. Seejärel valib žürii välja kuni kümme paremat, kes saavad 1000 eurot oma idee katsetamiseks, läbivad põhjaliku koolitusprogrammi ja jätkavad teed 2. juunil toimuvasse superfinaali.

Neist omakorda parim saab 10 000eurose peavõidu, et idee ellu viia. Teisele kohale on ette nähtud 5000 ja kolmandale 3000 eurot. Samuti annavad eriauhindu konkursi partnerid.

Negavati projektijuhi Anni Raie kinnitusel pole konkursile kandideerimises midagi keerulist. “Negavatile esitatav idee ei pea olema valmislahendus ega ole vaja põhjalikku ja eelarvestatud projekti, vaid Negavati kodulehel tuleb täita lihtne ankeet, kus saab oma mõtte edasi anda,” selgitas ta pressiteate vahendusel. Konkursile on kuue eelmise hooajaga laekunud kokku 305 ideed. Näiteks on Tartu ülikoolis korraldatud kraanivee joomise kampaania või loodud korduskasutatavate topside pesumasin Circup. Samuti on Negavatilt tuule tiibadesse saanud võtmehoidjaks kokkuvolditavaid poekotte tegev Poko ja Tartus Aparaaditehases asuv Paranduskelder.