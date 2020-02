Kunagine rattaäss Silver Schultz tuli kohalikke treenima

Tellijale

“Siia tulemine oli perekondlik otsus,” tunnistas Vändrast pärit mees. “Tallinnas oli mu naine kahe väikse marakratiga kodus ja käis tihti Vändras. Hakkasime mõtlema, et Pärnust oleks palju lihtsam Vändrasse käia. Siinpool on tugivõrgustik palju parem: onud-tädid, lellepojad. Siis sai Meelis Lippe, kes on siinse rattaspordi pikaaegne toetaja ja fänn, meie mõttealgest teada ja kutsus Runo Ruubliga kohe laua taha istuma ja ütles, et kui soovid tulla, on sul siin töökoht olemas.”