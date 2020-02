Kalev Vilgats: Arutelu tõestas soovi kaasata kohalikke

Tellijale

Muinsuskaitseameti Pärnumaa nõunik Helle-Triin Hansumäe selgitas, mis on muinsuskaitseala ja selle kaitsevöönd. Esimene on piirkond, mis on kultuuriliselt väärtuslik ja mida riik kaitseb. Kaitsevöönd aga puhver kaitstava ja mittekaitstava ala vahel, et üleminek oleks sujuvam.