Maalt leiab ilu- ja autoteenindajaid, kuid mitte kingseppa

Tellijale

Väljaspool linnapiiri on teenuse tarbijaid küll vähem ja hinnalatt madalam, kuid teenindajana oma ettevõtte loomise üks põhjusi on enamasti vajadus või võimalus jääda kodukohta, olemata pendelrändaja. Aga füüsilisest isikust ettevõtja loob omale töökoha, on enda tööandja ja kasulik piirkonna inimestele, kes ei pea kulutama aega näiteks Pärnusse ja sealt tagasi sõidule, sest iluteenindaja, rätsep või auto­remontija asub käe-jala juures.