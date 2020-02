Andrus Kärpuk: Tasuta bussisõitja tarkuseterad

Tellijale

Esimene reegel on, et sõiduõiguse kasutamiseks peavad kõik sõitjad igal bussi sisenemisel oma bussikaardi valideerima. See kehtib samuti tasuta sõitjate kohta. Inimene võib küll vastata prii sõidu tingimustele, kuid selle õiguse kasutamiseks tuleb oma sõit alati registreerida, valideerida, piiksutada. Kuidas keegi on harjunud seda nimetama.