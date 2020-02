"Aktuaalne Pärnumaal": Jutuks tuli volikogu

Pärnu Postimehe ja Tre Raadio ühissaates “Aktuaalne Pärnumaal” rääkisid ajakirjanikud Regina Jaakson Tre Raadiost ja Kalev Vilgats Pärnu Postimehest ning volikogu teenistuse juhataja Urmas Salmu volikogust. Peamiselt sellest, et volikogu ei jõudnud üksmeelele linnajuhtide palkade tõstmise suhtes. Vilgats arvas, et kellelgi koalitsioonist on isu täis heast ja rahulikust elust, mis on kestnud 2009. aastast, ja nüüd nähti poliitiliste linnajuhtide palkade kergitamise eelnõus võimalust proovida, kuidas on lood koalitsioonikaaslaste närvikavaga.