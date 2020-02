Värsked trükised tutvustavad kuut kaitseala

Uued teavikud ootavad külastajaid Lahemaa, Karula, Soomaa, Vilsandi ja Alutaguse rahvuspargis ja Otepää looduspargis. Viimati valmisid sedalaadi trükised aastal 2016, praeguseks on nende varu otsas. Nüüd sai täiendatud ja parandatud nii Lahemaa kui Vilsandi rahvuspargi väljaanne. Täiesti uus brošüür loodi Eesti noorima, Alutaguse rahvuspargi kohta.

Mõeldud on külalistele väljastpoolt Eestitki: Karula ja Otepää teavik on saadaval inglise, ülejäänud veel vene keeles. Soomaa rahvuspargi vihik sai aga esimesena tõlgitud neljandasse, saksa keelde. Uuendusena on Karula rahvuspargi voldikus kasutusel külade ja talude nimed ajaloolise Võrumaa kohanimede andmebaasist.