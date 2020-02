Rasmus Maalinn alustas MM-regatti lootusrikkalt

„Esimeses sõidus puhus mehiselt ja mul oli tükk tegemist, et nürivõitu rooliuisuga kelku taltsutada,“ rääkis Eesti koondise pesamuna, 20aastane Maalinn. „Olukord oli üsna hull, kartsin juba, et sõidan mõne konkurendi pilbasteks, aga õnneks midagi hullu ei juhtunud. MMi avasõidu 16. koht mõjus piltlikult öeldes külma dušina, kuid õnneks visatakse regati lõpus igal mehel halvim sõit maha. Teine sõit algas ülinapi tuulega, kuid teisel ringil hakkas äkki puhuma ligemale kümme meetrit sekundis. Olime sel hetkel kahe poolaka ja Ron Sherryga rivi ees. Sõiduvõidust jäi mul seekord karvavõrra puudu, poolakatele jäin alla, kuid Sherryst sain jagu. Kõige tähtsam on, et leidsin oma kelgule häälestuse, mis lubab võidelda kõrgete eesmäkide nimel.“