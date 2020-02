PJK palkas konkurendi ridadest teeneka treeneri

Viimati Vaprusesse kuulunud Oleski sõnutsi oli klubivahetuse taga tõsiasi, et hing ihkas uue katsumuse järele. “Pärast 16 aastat Vapruse ja linnameeskonna juures tundsin, et oleks vaja keskkonnavahetust. PJK pakkus mulle selleks soodsad tingimused ja haarasin härjal sarvist,” selgitas ta.

Ühes peatreeneri Igor Prinsiga tandemi moodustaval Oleskil on vastsetele hoolealustele kõrged lootused. “Ma usun PJK visiooni ehitada üha professionaalsem jalgpalliklubi. Tahan, et mängijad mõistaks, et nende nimel tehakse kõvasti tööd ja me ootame sarnast pühendumust vastu. PJK-l on tugev mängijate tuumik, kuid profiõhkkond ei teki üleöö,” rääkis kohalik treener.