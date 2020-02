Video: Harri Kullas ja Jörgen-Matthias Talviku kihutasid Inglismaa mudamülkas

“Esimeses sõidus polnud just parim start, aga suutsin agressiivselt kohti parandada ja tulin esimeselt ringilt esikümnes. Hoidsin fookust, kuna rada oli väga sopane ja soonde sõidetud. Lõpetasin 11. kohal ja see oli super algus: teadsin, et olen võimeline sõitma kiirete poistega koos,” rääkis Talviku. “Teise sõidu start oli juba väga hea ja esimeselt ringilt tulin kuuendana. Sõit oli juba palju parem ja stabiilsem. Suutsin lõpetada kaheksandana, mille üle oli mul väga hea meel.”