Riina Solman: Oma tuba, oma luba

Hiljuti ETV “Esimeses stuudios” saatejuht Anna Pihliga rahvastiku teemadel rääkides ütlesin, et tark on mõelda, keda me tahame oma riiki. See avaldus võis tulla mõnele inimesele üllatusena, aga Eesti riik on kogu aeg oma rahvastiku pärast mures olnud. Olen seisukohal, et Eesti majandus peab olema avatud, kuid rännet tuleb meil väikerahvana juhtida, kui soovime jätkata rahvusriigina nagu põhiseaduses kirjas.