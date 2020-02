Salutihane hoiab päti kommetega linnu ligi

Viimastel nädalatel on mind pea igal hommikul tabanud hämming: ­aknakardinat paotades jääb mõistmatuks, mis aastaaeg õigupoolest on. Hoolimata tuulest ja maapinda puudutavast pilve­vaibast olen end igal või­malusel metsaretkele seadnud. Lume- ja jäävabal maastikul kulgeda on küll hõlpsam kui varasematel talvedel, kuid metsasopid on lumeta palju hämaramad. Pimeda­võitu paikades teeb rõõmu, kui teele satub kamp pisikesi salu­tihaseid, kes uljalt oksarägastikes turnivad.