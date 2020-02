Politsei otsib Pärnumaal kadunud 61aastast Milvit

Täna hommikul andsid mures lähedased häirekeskusele teada, et Milvi on teadmata suunas kodust lahkunud ega ole sinna juba mitu päeva naasnud. Viimati nähti Milvit oma elukohas Pallika külas pühapäeval, 9. veebruaril kella 23 ajal. Tema telefon on kodus.