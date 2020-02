Andres Sooniste: Kas Pärnu linnavalitsus on ikka kogu linna oma?

Kui Tõstamaal, Paikusel ja Audrus on ehk salamisi kogu aeg see kartus ja küsimus Pärnuga liitumise eel ja järelgi hinges olnud, siis praegune olukord peaks valvsaks tegema kogukonnad, kes olemuslikult võiksid pidada end ühinemis­eelse Pärnu lahutamatuks osaks. Ülejõel, Räämal, Vana-Pärnus on elanikke kokku pea niisama ­palju kui vasakkaldal: umbes 20 000. Paraku hakkavad nad oma elukeskkonna arengus linnavalit­suse juhtimisel üha enam jääma vaeslapse rolli. Nüüd juba strateegi­lise planeerimise mõttes.