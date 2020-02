"Eesti Laul 2020". Rasmus Rändvee: Liigne agarus on ogarus

Tellijale

Sünnitusmajas lendu läinud sõnad said tõeks: poisist sirgus laulja. Tema muusikaline teekond algas beebikoolis Rütmirüblikud, kus trianglite ja plokkflöötidega helisid tekitati. “Olin viiene, kui andsin vanematele oma esimese kontserdi. Nad naersid nii, et pisarad voolasid,” on Rändveel meeles. Nii jäi plokkflööt riiulile.

Noppisite üsna noorelt aastal 2012 saate “Eesti otsib superstaari“ võidu, siis kogusite tuntust bändiga Facelift Deer. Mida suurenenud tähelepanu endaga kaasa tõi?

Ma hindasin seda sõitu. Palju asju käib kuulsuse kasvuga kaasas. Mis ­tegi kohati haiget: kui kommentaariumis liikles inimene, kes rääkis ­minu hinnetest. Ta tegi seda aastaid ja teeb siiani. On asju, mida teavad vaid mu ema ja isa. Mu tunnistuse koopia istub kodus pappkastis. See kommenteerija peab olema lähedane inimene. Ma ei osanud seda oodata. Mu nahk on paks küll, aga mõni väike asi närib. Sinnani piirdus selline kogemus narrimisega klassis. Olles teles, jõudis see uuele tasemele.