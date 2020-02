"Eesti Laul 2020". Frederik Küüts: Suudan end 20aastaselt muusikaga ära elatada

Tellijale

See oli murdepunkt. Poiss tuulas ansambli Queen diskograafias ning vaatas 1970. ja 1980. aastate rokibändide kontsertide salvestusi.

Pilliõppimine tundus loomulik. Kiirelt selgus, et Küütsile sobib kitarr. Nii lõpetas ta edukalt Vändra ja Pärnu muusikakooli. Suvepealinnas lihvis ta kitarri- ja lauluoskust Marek Taltsi, Laura Junsoni ja Erko Niidu käe all. “Nemad kolm tegid minust inimese, kes olen praegu,” on Küüts tänulik.