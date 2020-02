Urmas Saard: Sindi gümnaasium kuueklassiliseks kooliks?

Tellijale

Valla vanimal üldhariduslikul õppeasutusel, mis üle 60 aasta on järjepidevalt tegutsenud keskkoolina, on pika ajaloo vältel ette tulnud tõuse ja mõõnu, kuid viimasel ajal asub see taas tõusuteel. Seda teades poleks otstarbekas asuda välja kujunenud õppesuundade, kasvatuse ja traditsioonidega koolistruktuuri kergekäeliselt ümber korraldama.