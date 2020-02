Tellijale

See olin mina. Aga on kümned teisedki Pärnu muusikakooli õpilased, kes mulle vilistlasena – 15 aastat hiljem – siinse kontserdimaja juures õhtuti silma jäävad, kaenlas viiul, trompet või muu hinnaline instrument. Neid mudilasi nähes keerleb kunagise õppuri silme ees oma lugu: meenuvad välisreisid, Nikolai tänava maja ja selle samettoolid, mis moodsasse klaasmajja kaasa võeti, lõpueksamiks valitud palade meloodiad ja legendaarsed õpetajad. Need pedagoogid, kelle abiga said selgeks intervallid, meie ja välismaa heliloojad ning nende kuulsad ooperid-sümfooniad.