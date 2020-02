Eritellimused toovad mööblimeistritele leiva lauale

Tellijale

Paraku ei jõua statistika isegi e-riigis ajale järele ja seepärast, tuginedes 2017. aasta andmetele, oli mööblitööstuses hõivatuid riigis 10 100. Paar aastat varasemate andmete järgi tegutses Pärnumaal 129 puiduettevõtet, millest veerandi moodustasid mööblitootjad. Suurte, tuntud ja enamasti masstootjate kõrval on Pärnus jalad alla saanud sellised mikrofirmad nagu puidust pesukuivatusreste valmistav OÜ Pesuliisu ja lastetoamööblit meisterdav OÜ DesignTree (My Little Avenue), mis mõlemad on naiste asutatud, ja põnevaid sisustusesemeid loov pereettevõte UÜ Pehmö.