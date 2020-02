Poolakad riisusid MMil koore

Väärib tähelepanu, et esikümne hulka mahtusid kuue poolaka kõrvale vaid üks venelane, lätlane, eestlane ja jänki. Eesti parimana kaks sõitu kolmandana lõpetanud ja regati kokkuvõttes kuuendaks tulnud pärnakas Rasmus Maalinn oli seda meelt, et miinimumprogramm sai täidetud.

„Lootsin väga, et saaks kasvõi ühe sõidu veel kirja, aga tuleb leppida sellega, mis on,“ ütles neljakordne juunioride maailmameister, 20aastane Maalinn. „Homme on uus päev ja Euroopa meistrivõistlusi alustame kõik nullist. Kindlasti peab omajagu õnne olema, aga ma lohutan ennast sellega, et õnn kipub tugevaid rohkem soosima kui nõrku.“